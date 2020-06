Bruggeling Gilles Coulier bedenkt coronaveilige televisiereeks

De bezoekersruimte is een ideale setting voor een reeks die coronaproof is, zegt Coulier bij Jens Lemant in Start je Dag: "Er zijn maar 2 acteurs met tussen hen een glazen wand. We kunnen ook vrij snel werken, alles moet op 1 dag kunnen opgenomen worden, en met een beperkte ploeg. In iedere aflevering zullen we 3 kortverhalen brengen van 10 minuten die los staan van elkaar. Elk verhaal is door een andere regisseur gemaakt. Wie er in de reeks zal spelen wil Gilles nog niet verklappen. De namen van de regisseurs geeft hij wel al vrij. Naast hemzelf en Maarten Moerkerke gaat het om Jan Eelen (Het Eiland), Jonas Govaerts (Tabula rasa), Kaat Beels (Beau séjour), Michaël Roskam (Rundskop), Dorothée Van Den Berghe (My queen Karo), Frederike Migom (Binti), Flo Van Deuren & Kato De Boeck (gelauwerde kortfilms Bamboe en Provence), Wouter Bovijn (De twaalf), Christina Vandekerckhove (Rabot) en Robin Pront (D’Ardennen).



De opnames zijn gepland voor juli. "Eerst moeten we nog voorbereiden", vervolgtGilles, "scenario's schrijven, afspraken maken, het decor bouwen. Maar om televisie te zijn, blijft dat wel erg snel."