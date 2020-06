Cafébaas uit Overijse droomt van mobiel café in oude bus van De Lijn

Johan Vandewalle heeft zijn hoop gevestigd op een oude bus van De Lijn, die hij een tijd geleden kocht. 'Den Ottobus' van zo'n 12 meter lang is helemaal heringericht. Samen met een vriend, Sam, wil Johan - zoals met een foodtruck - rondtrekken in Vlaams-Brabant. Het rijdende café zou bij de mensen in de wijk komen. De tournee zou vooraf worden aangekondigd, zodat de mensen weten wanneer ze iets kunnen komen eten of drinken. Alles gebeurt rond de bus. "In de openlucht is het ook makkelijker dan in een klein café om de veiligheidsvoorschriften tegen corona te laten naleven", zegt Johan.