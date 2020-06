Coating van bedrijf uit Tessenderlo maakt voorwerpen één jaar lang virusvrij

"In theorie kan de laag over elk voorwerp gespoten worden", zegt James Verbeeck van Flexfurn. "Het is een product dat bestaat uit titaniumdyoxide dat uitgevonden is door een Scandinavisch bedrijf. Wij mogen het in de Benelux verdelen. Voor de horeca is het zeker interessant. Tafels en stoelen moeten dan niet na iedere klant opnieuw gereinigd worden en dat bespaart heel wat werk", besluit Verbeeck.