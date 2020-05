Slechts 2 telefoontjes per contactopspoorder: "Nog heel wat problemen die we moeten oplossen"

Contactonderzoekers bellen besmette personen op, zodat ze kunnen nagaan met wie deze personen contact hebben gehad en om een verdere verspreiding van het coronavirus wordt vermeden. In Vlaanderen zijn er vandaag ongeveer 450 contactopspoorders aan de slag. Oorspronkelijk werd gemikt op 1.200 contactopsoorders. "Het aantal verschilt wat van dag tot dag, maar is op dit moment zeker ruim voldoende", zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid. We willen die groep voorlopig aanhouden, omdat het nog niet duidelijk is hoe de situatie zal evolueren."

Die 450 contactopspoorders deden vorige week dagelijks zowat 600 oproepen per dag. Dat komt neer op nog geen twee telefoons per contactopspoorder. "In heel de keten om tot contactonderzoek te komen zitten nog een aantal problemen die we moeten oplossen", reageert Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. "Het begint met de volledige en correcte instroom van patiënten in het systeem, dat gebeurt vanuit de huisartsen die daar met een elektronisch systeem werken. Daar moeten nog zaken op punt worden gesteld."

"Bij de patiënten die wel in het systeem raken, merken we dat we niet iedereen kunnen bereiken. De telefoonnummers zijn onvolledig of onjuist of mensen beantwoorden de telefoons niet. Ook daar is werk aan de winkel en er wordt op dit moment gewerkt om ook binnenkomende telefoons mogelijk te maken zodat mensen zelf kunnen bellen op een moment dat het voor hen past."

"Als we dan toch mensen aan de lijn krijgen, blijkt ook dat mensen nog altijd heel weinig contactpersonen doorgeven. We zitten nog altijd maar aan een gemiddelde van 1 tot anderhalve contactpersoon per patiënt. Dat moet beter door enerzijds het vertrouwen van de bevolking nog meer te winnen. Dat kan door goed te communiceren over hoe de contactopsporing werkt. Anderzijds moeten we ook inzetten op opleidingen voor de contactopspoorders, zodat ze nog meer het vertrouwen kunnen winnen van de mensen en kunnen doorvragen als er maar weinig contactpersonen worden opgegeven."