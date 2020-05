Professor Criekemans ziet EU "3e weg" zoeken tussen VS en China: "Corona zet turbo op geopolitieke verandering"

Criekemans: "China neemt het ook niet zo nauw met de mensenrechten en probeert haar economische model op te leggen. Bovendien toont de huidige crisis aan hoe afhankelijk we zijn. In dit model van globalisering hebben we alles georganiseerd op kostprijs en dat betekent dat goedkoop medisch materiaal en onze informatica-technologie in China zitten. Bij crisissen zijn we niet in staat om aan dat belangrijk materiaal of aan die grondstoffen te geraken."

Hoe kunnen we dat oplossen? "Als de VS en China verder verwikkeld raken in een strijd, dan is het noodzakelijk dat de Europese landen zich van binnenuit versterken", stelt Criekemans. Hij omschrijft het als een soort van "derde weg".