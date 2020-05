Costa Rica legaliseert homohuwelijk als eerste land in Centraal-Amerika

Ondanks tegenstand van religieuze groeperingen, wordt het homohuwelijk er steeds meer geaccepteerd. Costa Rica is het achtste land op het Amerikaans continent waar twee mensen van hetzelfde geslacht mogen trouwen en het eerste in Midden-Amerika. Wereldwijd is het homohuwelijk in 29 landen nu legaal. In België is het homohuwelijk al 17 jaar legaal.