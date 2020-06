Lieven Van Gils presenteert zomers boekenprogramma! Ontdek hier de vijf boeken die zijn leven hebben veranderd

"Ik heb dit boek vaak herlezen", vertelt Van Gils enthousiast. "Er staat ook een fantastische anekdote in over een van de eerste interviews van Didden. Hij en Guy Mortier gingen naar een concert van Tina Turner in Vorst Nationaal. Ze stapten gewoon op Tina Turner af en Mortier duwde Didden richting de superster, om een paar vragen te stellen. Het eerste wat hij haar vroeg was: "May I ask you a question?" Niet meteen de beste openingszin aller tijden. Zo besefte ik dat Didden ook ooit is moeten beginnen."