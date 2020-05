De ware oorzaak van het drinkwatertekort!

Zijt ge niet verlegen, zegt een flik tegen mij, en hij wijst op mijn zwembad. Er dreigt een tekort aan drinkwater en gij vult een vijfentwintigmeterbad helemaal tot aan de rand.

Ja, heb ik geantwoord, en morgen laat ik het leeglopen want ik denk dat er een paar in het water hebben gep…. En dan doe ik het opnieuw helemaal vol.

Voilà, en nu kan ik dus eindelijk mijn punt maken, waarom ik mij dus tot uw redactie wend. Het zijn niet de mensen met een zwembad die het drinkwatertekort veroorzaken, het zijn ook niet de mensen die hun schone gazon glanzend groen proberen te houden met een sproeier. Het zijn al die mensen die vroeger nooit eens hun handen wasten, of hooguit 1 keer per dag, na de grote commissie, en die nu, op commando van de staat en opgejaagd door de specialisten en de wetenschappers en de gazetten, gedwongen worden om 7, 8, 9, ja 10 keer per dag hun handen in te zepen en ze daarna minimaal 20 seconden onder de kraan te houden. Dat is dus iedere keer minstens één liter drinkwater dat in de afloop verdwijnt. Elf miljoen Belgen x 1 liter x 10 keer per dag, alle dagen, hoeveel versmost drinkwater is dat, waarde redactie? Ik durf het niet uit te rekenen, gij wel?

Gelieve mijn naam en adres niet te vermelden.