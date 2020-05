Wie gaat de coronacrisis betalen? Voorzitters van Vlaams Belang en SP.A debatteren in "Terzake"

Beide voorzitters waren het over één ding wel roerend eens: er moeten meer middelen naar de zorgsector. "Met het dagelijkse applaus smeren die mensen geen boterhammen", klonk het unisono. Maar andermaal hield de vergelijking tussen Van Grieken en Rousseau op bij de vraag vanwaar dat geld moet komen. "De transfers in de sociale zekerheid van Vlaanderen naar Wallonië bedragen elk jaar 4,8 miljard euro", haalde de Vlaams Belang-voorzitter aan. "Er zijn in Wallonië 43 procent meer specialisten dan in Vlaanderen. We kunnen nu geen extra premie geven aan de zorgkundigen omdat we moeten betalen voor die Waalse specialist."

"Wij hebben al wetsvoorstellen ingediend om ereloonsupplementen af te schaffen", repliceerde de SP.A-voorzitter. "En van mij mag je de ziekenhuisfinanciering gerust met een enveloppesysteem doen in plaats van per prestatie." Volgens Rousseau kan daar iets bewegen, ook met de PS. "Ik zou graag nu heel snel werk maken van een federale regering waarbij we de solidariteit in praktijk kunnen omzetten", vervolgde Rousseau. "Ik zou niet graag nu 10-20 jaar verliezen om een land te splitsen. Daar zullen die mensen niets aan hebben. Trouwens, het is niet zo dat wat Vlaanderen zelf doet altijd beter is. In de woonzorgcentra heeft ook Vlaanderen tekortgeschoten."