Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA): "Nu werk maken van extra 4.000 hectare bos"

Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir wil in Vlaanderen over vier jaar 4.000 hectare bos bijgemaakt hebben. De minister gaat daarvoor 122 miljoen euro investeren. Ze is ook al een alliantie aangegaan met organisaties als Natuurpunt en Bos+ Vlaanderen en met verenigingen van privéboseigenaars. Tegen 2030 moet er zelfs in totaal, ook in de steden, 10.000 hectare bos bijkomen. De voorbije weken hebben immers voelbaar duidelijk gemaakt dat ook stadskinderen zich voldoende moeten kunnen uitleven.