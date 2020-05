Enige parlementslid van DierAnimal gaat verder als onafhankelijke na onenigheid binnen partij 

Dat laatste is volgens het parlementslid een verwijzing naar haar reactie op een artikel op de Facebookpagina van DierAnimal over het dragen van een hoofddoek. "Dat standpunt was stigmatiserend tegenover een gemeenschap, waarvan ik afstand moest nemen. Ik heb altijd in het belang van de partij gehandeld, het partijprogramma toegepast en de dialoog aangemoedigd."

Victoria Austraet verzekert haar sympathisanten op Facebook dat haar uitsluiting uit de partij geen invloed zal hebben op haar werk in het parlement: "Wat er ook gebeurt, de dieren en de bescherming van het milieu blijven mijn grootste motivatie. Dat persoonlijk engagement is de reden waarom ik in de politiek gestapt ben. Ik zal in het parlement de belangen en rechten van de wezens (menselijk of dierlijk) in een precaire of kwetsbare toestand blijven verdedigen".