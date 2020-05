Diest koopt 28.000 extra mondmaskers tegen mogelijke tweede coronagolf

De stad vreest dat inwoners hun huidige maskers na een verdere versoepeling van de maatregelen zullen weggooien. De aankoop kost ongeveer 130.000 euro. De stad zwakte eerder al het parkeerverbod in de winkelstraten af: zo werden er in het centrum bredere zones voor voetgangers gemaakt om de sociale afstand te garanderen. Volgens het stadsbestuur zijn er nauwelijks problemen. Er zullen ook looprichtingen in de winkelstraten aangebracht worden. Voetgangers zullen altijd rechts van de rijrichting moeten stappen.