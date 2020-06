Dronken man toetert naar politie en wordt op de bon geslingerd.

Toeteren naar de politie is geen goed idee en al helemaal niet als je te diep in het glas hebt gekeken. Maar het is precies dat wat een 59-jarige man uit Antwerpen deed, toen hij agenten zag die een auto lieten wegtakelen en het naar zijn zin wat te lang duurde.



De agenten zagen meteen dat de man te diep in het glas had gekeken. Ze namen een ademtest af, de man blies meer dan 1.61 promille, dat is goed voor zo'n 10 pinten. De ongeduldige toeteraar werd op de bon geslingerd en zal vermoedelijk voor de politierechter moeten verschijnen.