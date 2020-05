April en mei waren samen nog nooit zo droog sinds 1833, maar hoe komt dat nu eigenlijk? En wat brengt de toekomst? 

Na een kurkdroge aprilmaand verloopt nu ook mei bijzonder droog. Deze twee maanden zijn in principe goed voor gemiddeld ongeveer 118 millimeter water per vierkante meter. Dit jaar komen we opgeteld uit op 24,4 mm en dat is minder dan de vorige absolute droogtepiek, waarvoor we 127 jaar terug moeten gaan. In 1893 viel er in april en mei samen 25,9 mm.

"De boodschap bij al deze statistieken is: de droogte valt dit jaar heel vroeg", zegt Rozemien De Troch van het KMI. Tegelijk loopt het neerslagtekort verder op: voor april en mei bedraagt het bijna 100 millimeter (of 100 liter) per vierkante meter. (lees door onder de video)

Bekijk hieronder de video met Frank Deboosere: "We maken toch wel een extreem droge periode mee":