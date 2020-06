Elise Mertens blikt vooruit op toptennis na corona: “Hopelijk kan ik in augustus op US Open spelen”

Komende donderdag zou normaal Roland Garros starten, in Parijs. Dat toernooi is verplaatst naar september. “Normaal zou ik nu al in Parijs zitten om me voor te bereiden. Maar dat is anders uitgedraaid. Het is natuurlijk wel heel begrijpelijk dat het deze week nog niet doorgaat.”

Mertens zit daarom, zoals iedereen, thuis. Voor de tennispeelster is dat een beetje een unicum. “Dat ik zó lang thuis ben geweest is al geleden van toen ik negen jaar was. Ik ben wel nog elke dag aan het tennissen en mijn conditie aan het trainen, dus ik kan me gelukkig wel bezighouden. Vooral mijn uithouding en kracht wordt nu onderhouden. Tennissen doe ik een aantal uren minder per dag dan normaal, maar het blijft wel intensief. En gelukkig mag ik effectief met een trainer tennissen.”