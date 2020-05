Epicentrum van coronapandemie verschuift naar economisch en sociaal wankel Latijns-Amerika

Nooit gezien banenverlies, daarvoor vreest de president van Mexico Andrés Manuel López Obrador. Terwijl de Europeanen voorzichtig uit de lockdown klimmen, is het epicentrum van de coronapandemie aan het verschuiven naar Latijns-Amerika. En anders dan in Europa hebben de meeste landen daar geen stabiele economie of uitgebreid sociaal vangnet om de uitwerking van de coronacrisis te temperen.