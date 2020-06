Fietsfabrikanten doen gouden zaken in coronatijden

Sinds de coronacrisis gaan veel meer mensen fietsen en dat voelen ook de fietsenfabrikanten in onze provincie. Er is een echte piek in de verkoop van elektrische fietsen, zegt Wendy Devuldere van Venturelli: "Ik zit 23 jaar in de fietsbranche en dit heb ik nog nooit meegemaakt. De eerste 14 dagen van corona zat de hele branche te panikeren, alle magazijnen zaten vol en ik moet zeggen nu is dat meer dan volle bak."

Wat ook opvalt is dat klanten zelfs niet naar de prijs vragen, zegt Wendy Devuldere: "Klanten kijken wat onmiddellijk leverbaar is. Ze willen vooral ook een elektrische fiets. Wij dachten dat de piek voorbij was, maar dat is totaal niet waar. "

Ook fietsfabrikant Achielle uit Egem bij Pittem stevent dit jaar af op een grotere omzet. Achielle merkt op dat ook hun verkoop in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is toegenomen.