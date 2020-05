Emmanuel Macron pompt 8 miljard euro in autosector, Fransen krijgen premie van 7.000 euro voor elektrische wagen

De Franse automarkt - en bij uitbreiding de Europese - is in maart en april totaal ingestort. De schuldige? Het coronavirus, uiteraard. En dat terwijl de autosector had het al langer moeilijk had. Door overproductie, een stabiliserende vraag en de dure overschakeling naar elektrische mobiliteit.

Vooral Renault zit in een flinke dip. Het boekte vorig jaar voor het eerst in vele jaren nog eens verlies. En het heeft bovendien ook last van een "huwelijkscrisis" met alliantie-partner Nissan. Minister van economische zaken Bruno Le Maire zei vorige week nog dat het voormalige staatsbedrijf zo'n vijf miljard nodig heeft. Niet om ambitieuze plannen te realiseren, neen, gewoon om te overleven.

Maar de Franse auto-industrie is veel meer dan alleen maar Renault natuurlijk. Er is ook de groep PSA (Peugeot, Citroën, Opel) én er zijn talrijke toeleveranciers. In totaal zo'n vierduizend bedrijven. Daarom dat Macron zijn plan vandaag niet ontvouwde bij een autobouwer, maar wel in een fabriek van Valeo in de buurt van zijn thuishaven Le Touquet. Valeo is een leverancier van onderdelen en auto-technologie, met wereldwijd meer dan hondderdduizend personeelsleden.