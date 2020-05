Aantal Duitse deelstaten wil ver gaan in versoepelingen: "Eerst als één groot blok achter Angela Merkel, nu weerstand"

Toch kan je de druk tussen Berlijn en de deelstaten niet ontkennen. Van de Hulsbeek: "In het begin stond iedereen als één blok achter Merkel, met weinig weerstand. Die weerstand is nu logisch en zie je steeds meer terugkomen."



Het bedwingen van de coronacrisis heeft Merkel en haar partij, de CDU, doen stijgen in populariteit. Is Merkel aan een tweede of derde leven begonnen, na de kritiek op haar migratieaanpak van "Wir schaffen das"?



"De populariteit swingt de pan uit. De CDU staat op 40 procent, een cijfer dat de christendemocraten lang niet hebben gehad. Merkel blijkt een goede crisismanager. Kunnen we wel zonder Merkel, wordt er tegenwoordig gefluisterd?" (Merkel trad als partijvoorzitter van de CDU af en haar huidig mandaat als bondskanselier loopt in 2021 af, red.).