Gezocht: mensen om broedende gierzwaluwen te observeren in Gent, “Het is verslavender dan Netflix”

Projectontwikkelaar Locus is op zoek naar mensen die de broedende gierzwaluwen aan de Muide in Gent willen observeren. De gierzwaluw is een bijzondere vogel die elk jaar in hetzelfde nest jongen verwelkomt. “Er valt nog veel te ontdekken over de gierzwaluw en daarom roepen we de hulp in van de Gentenaar”, klinkt het.