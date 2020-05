Winkeluitbater in Gent alweer slachtoffer van inbraak: "Na 18 keer ben ik het beu, ik stop ermee"

In Gent is een winkeluitbater opnieuw bestolen net nadat hij had beslist om met de winkel te stoppen. In de telecomwinkel van Guy Van Tornhout werd in totaal maar liefst 18 keer ingebroken. Deze week wilde hij zijn telecomwinkel in deelgemeente Sint-Denijs-Westrem nog één week open houden, maar meteen werd dus opnieuw ingebroken.