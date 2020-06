Grote speeltuinen in Pelt blijven dicht

De kleine buurtspeelpleintjes in Pelt - zo'n 30 in totaal - zullen morgen opnieuw opengaan. Maar de 3 grote speeltuinen blijven nog even dicht. Het is volgens de gemeente niet realistisch om een opening te organiseren en te controleren, denkt schepen van recreatie Leen Gielen. "Volgens de Veiligheidsraad moet er toezicht zijn en mogen er maar maximum 20 kinderen tegelijk spelen. We zijn bang dat er een stormloop komt en dat we veel kinderen moeten teleurstellen." Daarom hebben ze in Pelt beslist dat de grote speeltuinen voorlopig nog gesloten blijven.