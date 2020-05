Help de helden van de zorg, zorg voor een 5G-verbinding

Maar wat als we het beste van beide werelden kunnen combineren door volledig cyberveilige zorg op afstand mogelijk te maken? Wat als huisartsen adequate diagnoses van op afstand kunnen maken? Of wat als men in het ziekenhuis een patiënt kan oproepen om toch een behandeling te ondergaan, omdat bepaalde parameters te snel achteruit gaan? Wat als we met robotchirurgie patiënten vanop een veilige afstand kunnen behandelen? En wat als we via een combinatie van data ook veel beter preventieve zorg kunnen toedienen? Die "wat als" is geen verre toekomst muziek meer. Die "wat als" staat bij ons voor de deur geparkeerd, is in heel wat andere landen wél al uitgerold en heet 5G.