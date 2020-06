Hoofdvroedvrouw AZ Monica: "Corona is een zegen voor de rust op de materniteit"

Een kraambezoek is ingebakken in onze cultuur maar niet altijd even wenselijk. "Deze lockdown heeft ons dat eens te meer doen beseffen", zegt Soussi in "Start Je Dag". "Voor bezoekers is het een lust om een pasgeboren baby te zien maar voor jonge ouders is het vaak een last. Zeker als bezoekers te lang blijven hangen. Misschien waren de bezoekuren op onze materniteit ook te ruim, van half twee tot acht. Dat zeggen ook koppels die tijdens de lockdown het ziekenhuis verlaten. Ze kunnen zich niet inbeelden wanneer ze nog tijd zouden hebben gehad voor bezoek."