Drie honden komen om bij brand in Dilsen-Stokkem, huis is onbewoonbaar

Buren merkten rond 22 uur op dat er brand was in het huis op de hoek van het Molenveld en de Riethoekstraat in Stokkem. Het vuur is vermoedelijk ontstaan door een kortsluiting. Eén van de bewoners was het dak op gevlucht, maar uiteindelijk kon iedereen ongedeerd wegkomen. Het gezin had 14 honden. Drie daarvan zijn omgekomen in de brand.