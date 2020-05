Burgercollectief Aalst boos om uitstel vrachtwagenverbod na dodelijk ongeval, stad belooft binnen het jaar nieuw plan

In het eerste voorstel van de stad stond te lezen dat ze zwaar vrachtvervoer vanaf 3,5 ton zou weren. “Daar komen we op terug”, zegt De Gucht. “Omdat heel veel bestelwagens 3,5 ton zijn, hebben we die regel veranderd en weren we zwaar vrachtverkeer vanaf 7,5 ton. Maar we zullen ook de venstertijden moeten verruimen. De openingsuren van 3 scholen wijken af van de oorspronkelijk voorgestelde tijden. Daarnaast willen we de tonnagebeperking ook uitbreiden naar het hele jaar. Eerst hadden we voorgesteld om de beperking enkel door te voeren tijdens het schooljaar.”

“De tonnagebeperking kan niet van vandaag op morgen doorgevoerd worden”, zegt De Gucht nog. “We moeten overleggen met verschillende instanties en organisaties op wie dit verbod van toepassing is. Maar laat ons duidelijk zijn: het verbod komt er zo snel mogelijk. De bedoeling is om de beperking nog in 2020 door te voeren.”