Japan gaat met een ruimtetuig naar de Trojanen van Jupiter zeilen

Naar die Trojanen willen de Japanners dus een ruimtetuig sturen maar Jupiter en de Trojanen liggen erg ver van de aarde. De afstand tussen de aarde en Jupiter varieert door de elliptische banen van beide planeten en het feit dat ze met een verschillende snelheid rond de zon draaien, tussen zo'n 600 miljoen kilometer en een kleine 1.000 miljoen kilometer. Met een snelle raket doe je er dan ook zo'n 7 jaar over.

Onder meer omdat Jupiter zo ver is en het veel brandstof zou vereisen om er met een conventionele raket te geraken, kiezen de Japanners voor een ruimtesonde met een zeil.

In de ruimte is er immers ook wind, de zonnewind namelijk. Die bestaat uit lichtdeeltjes, fotonen, en als die op een ruimtetuig botsen, geven ze dat een klein duwtje, oefenen ze een heel kleine kracht uit op het ruimtetuig die het in de richting duwt waarin de fotonen zich bewegen.

Om die kracht ook daadwerkelijk te kunnen gebruiken, is een groot zeil nodig om zoveel mogelijk fotonen op te kunnen vangen, en met zo'n zeil zorgen die voor een constante, trage versnelling met een minuscule kracht, een paar newton. (Een newton is de kracht die nodig is om een massa van 1 kilogram in 1 seconde een versnelling van 1 meter per seconde te geven.)

Het zeil van de geplande missie, die overigens OKEANOS heet (Oversize Kite-craft for Exploration and Astronautics in the Outer Solar System, Overmaats Vlieger-tuig voor Onderzoek en Ruimtevaartonderzoek in het Buitenste Zonnesysteem), zal dan ook 1.600 vierkante meter groot zijn, een groot vierkant van 40 meter op 40.

De ruimtesonde kan uiteraard niet met uitgerold zeil gelanceerd worden en dus moet het zeil in de ruimte uitgevouwd worden, wat niet eenvoudig is. In 2010 heeft Japan al eens een experimenteel ruimtetuig met een kleiner zeil naar Venus gestuurd, IKAROS, en dat heeft met succes zijn zeil van 14 meter op 14 kunnen uitvouwen.