Johan Verstreken in Spaanse lockdown: "heropen eerst de terrasjes"

Johan Verstreken zit sinds maart vast in het Spaanse Malaga. Hij was daar bezig een woning te renoveren toen Spanje in lockdown ging. Hij heeft er de coronacrisis van dichtbij meegemaakt en is nu getuige op de eerste rij van de Spaanse exitstrategie.

Vorige vrijdag is hij er voor het eerst met een handvol West-Vlaamse vrienden een terrasje gaan doen. "Zalig", vond hij dat. Johan Verstreken heeft er een bubbel van 6 mensen. Het maximum toegelaten aantal daar is 10 personen. Mensen mogen zich ook nog niet vrij verplaatsen. Wandelen mag gedurende 1 uur en niet verder dan binnen een straal van 1 kilometer. Maar dat is al ver genoeg om een terrasje te doen.



De terrassen van de cafés zijn dus open in Spanje. Binnen zitten kan nog niet. "Het personeel draagt mondmaskers. Men serveert enkel drank en tapas, eten mag officieel nog niet", aldus Verstreken. Op de terrassen is er voor gezorgd dat de afstand tussen klanten bewaard blijft. Tafels staan verder van elkaar waardoor er maar de helft zoveel mensen kunnen zitten als normaal.

Volgens Verstreken kan België best het Spaanse voorbeeld volgen, toch wat de horeca betreft: "Begin met de terrassen, zeker aan de kust en langs toeristische fietsroutes. Mensen houden spontaan afstand. Daarna kan men geleidelijk verder versoepelen."