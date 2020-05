Kafka in de zorg: wie zijn onze 9 ministers van Gezondheid en waarvoor zijn ze precies bevoegd?

De coronacrisis heeft de discussie over de versnippering van de bevoegdheden in de gezondheidssector weer op scherp gesteld. Herfederaliseren die handel, of alles overhevelen naar de regio? De meningen zijn verdeeld. Feit is dat de huidige structuur veel weg heeft van een kafkaiaans labyrint. Dit is een beknopte handleiding.