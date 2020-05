Katholiek onderwijs Genk ontvangt kleuters pas vanaf 5 juni en werkt alsnog met beurtrol

De beslissing van de katholieke scholen komt vooral door een plaatsgebrek in de scholen. “Wij hebben veel meer plaats nodig”, vertelt Barbara De Vleesschauwer, coördinator van het katholiek onderwijs in Genk. “Als je de volledige school wil heropstarten én rekening moet houden met de veiligheidsmaatregelen, dan moet je school dubbel zo groot zijn. De opvang op school zullen we meer moeten uitbesteden, want de klaslokalen hebben we nu meer nodig. We gaan vragen aan de stad Genk of ze extra ruimte en personeel kunnen voorzien voor die opvang.”

Ook in Vrije Basisschool Mickey Mouse De Sleutel, zowel kleuter– als lageronderwijs, zitten ze met te weinig plaats om alle leerlingen veilig op te vangen. “Onze speelplaats is te klein’, vertelt directeur Hilde Sijbers. “De huidige normen zijn voor ons niet haalbaar, dus kunnen we niet anders dan het opsplitsen. Sanitaire voorzieningen zijn bij ons ook echt een probleem. Als alle kleuters weer naar school komen, en ook nog eens meer leerlingen in de lagere school, dan hebben we te weinig sanitair om iedereen om de beurt te laten gaan. In het toilet voor de kleuters hebben we maar één wasbak.”