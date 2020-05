Kinderen die bedplassen slapen anders en minder efficiënt dan andere kinderen

Bedplassende kinderen werden in hun eigen thuisomgeving onderzocht. Zo droegen ze twee weken het horloge elke nacht, terwijl ze in hun eigen bed sliepen. "In een volgende fase willen we onderzoeken in welke fase het bedplassen gebeurt", zegt prof. dr. Guy Bogaert, kinderuroloog UZ Leuven. "Het zou ook interessant zijn om te weten of behandelingen die de slaap herstellen, ook het bedplassen tegengaan. Omgekeerd kunnen we via de speciale horloges opvolgen of de huidige behandelingen de slaappatronen herstellen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de plaswekker, die kinderen aanleert om wakker te worden wanneer ze moeten plassen", besluit Bogaert.