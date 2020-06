Kortrijk en Koksijde beste leerlingen van de klas op het vlak van fietsen

Volgens schepen van Mobiliteit Axel Weydts (SP.A) van Kortrijk is er de laatste jaren veel gebeurd voor de fietsers en weten die dat ook te smaken. "We zijn zeer tevreden met de waardering van de fietsers voor ons beleid dat gebaseerd is op heel wat investeringen in fietsinfrastructuur", zegt hij. "We hebben de fietszone in het centrum van Kortrijk en een aaneenschakeling van meer dan 70 fietstraten in onze stad. We gaan ook investeren in fietssnelwegen en afgescheiden fietspaden, omdat we die veilige plek echt wel willen geven aan onze fietsers."

Kortrijk en Koksijde kunnen elk in hun eigen categorie nog uitgeroepen worden tot fietsstad of fietsgemeente van het jaar, op 6 oktober tijdens het Fietscongres in Antwerpen. Experts zullen dan de uiteindelijke winnaar kiezen.