Kortrijk herstelt spoorwegberm na kaalkap

De Spoorbermstraat, met een flinke rij bomen op de spoorwegtalud, deed bewoners denken aan de Ardennen. Maar aan dat mooie uitzicht kwam 3 jaar geleden abrupt een einde toen Infrabel de bomen uit veiligheidsredenen liet kappen. Gevreesd werd dat de bomen bij noodweer bijvoorbeeld op de spoorweg konden terechtkomen. De kaalkap zorgde voor verontwaardigde reacties. Bewoners zetten filmpjes van de machines die hun bos omlegden op sociale media.

Vandaag zijn er opnieuw machines aan het werk. Deze keer om de stronken uit te frezen van bomen die het niet haalden. Bedoeling is meer ruimte te maken voor nieuwe begroeing. Er komen struiken in de plaats. Die struiken worden minder hoog, waardoor er minder risico is dat die op de sporen terechtkomen.