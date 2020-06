Kringwinkels in Antwerpen nemen in juni op zaterdag geen spullen aan

“We hebben niet genoeg stockageruimte, omdat alle binnengebrachte spullen ook een tijdje in quarantaine moeten”, zegt Louise Vrints van de Kringwinkel in Antwerpen. Bovendien zijn er ook niet genoeg mensen om de spullen te verwerken. “Dat komt omdat er minder mensen kunnen werken, zodat we allemaal een veilige afstand kunnen houden.”

Daarom heeft de kringwinkel Antwerpen beslist dat er op alle zaterdagen in juni geen spullen kunnen worden binnengebracht. Dat geldt voor de negen kringwinkels in Antwerpen, Kapellen, Brasschaat en Schoten.