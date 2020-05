Kringwinkels verzuipen in aanbod goederen: "Hou spullen nog even thuis" 

“Het is geen optie om de goederen dan maar weg te gooien. Dat staat haaks op onze doelstelling van lokaal hergebruik” zegt Ingrid. "Wat we wel gaan doen is de openingsuren van onze brengpunten verminderen door alleen na de middag te openen. We volgen die situatie dagelijks op om bij te sturen." Voorts vraagt ViTeS wat geduld: "De Kringwinkel vraagt om je goederen nog iets langer bij te houden, tot de situatie opnieuw onder controle is. Wij hebben deze goederen nodig voor onze werking, maar op dit ogenblik is het gewoon te veel. "Gelukkig hebben de mensen ook snel weer de weg naar de kringloopwinkels gevonden. Op die manier hopen we de grote voorraad ook redelijk snel opnieuw te verkopen", besluit Ingrid De Roo.