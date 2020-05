Landbouw krijgt gratis zuiveringswater van Tiense Suiker

Let wel, een inwoner van Tienen kan er niet terecht om wat water om de plantjes en het moestuintje te besproeien: het gaat om grote volumes die met vrachtwagens of tractoren afgehaald kunnen worden en de afhalers moeten er zelf voor zorgen dat ze het water kunnen opzuigen: "Het water mag alleen gebruikt worden voor de landbouw, of voor het besproeien van openbaar groen. Het water mag niet gebruikt worden voor menselijke consumptie, of voor sanitaire doeleinden zoals de vaat of douche"