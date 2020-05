Hartje van Dries Mertens: bekende Leuvenaars bedanken inwoners van de stad met video

Maar het coronavirus is nog lang niet verdwenen en zal ons leven nog een poosje beïnvloeden, zegt Ridouani: “Het is heel belangrijk dat we nu met z’n allen blijven volhouden. Zo kunnen we samen beginnen uit te kijken naar een aangename zomer in Leuven waar we op een veilige manier kunnen ontspannen met familie en vrienden. Het is belangrijk dat er geen tweede besmettingsgolf komt."

Met de video wil het stadsbestuur de Leuvenaars dan ook extra aanmoedigen om voorzichtig en verantwoordelijk te blijven.