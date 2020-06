Limburgse fietser heeft wind mee in Zutendaal, Lommel en Genk

Bij de middelgrote steden en gemeenten scoort Lommel hoog. In die categorie werd Lommel dan ook opgenomen als finalist voor de titel fietsstad. Schepen van mobiliteit Sophie Loots is tevreden: “We hebben de afgelopen jaren volop ingezet op de fiets en we willen dat ook blijven doen. Alle schoolomgevingen veiliger maken is één van de belangrijkste prioriteiten en we zitten ook nog met enkele zeer gevaarlijke kruispunten, dus er is zeker nog werk.”

Een andere prioriteit zijn de trage wegen, zegt Sophie Loots. “Als we die kleine verbindingen aantrekkelijk kunnen maken, dan komt dat de veiligheid ten goede en is de fiets voor de meeste verplaatsingen gewoon de meest praktische oplossing.”