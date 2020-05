Liveblog - Brusselse horeca bereidt zich voor: "200 horecazaken vroegen al een terrasuitbreiding aan"

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft klinische tests stilgelegd die moesten nagaan of het malariamedicijn hydroxycholoroquine helpt tegen het coronavirus. Vorige week verscheen in het medisch vakblad The Lancet een kritisch artikel over het malariamiddel: het zou de kans op overlijden zelfs verhogen in plaats van te verlagen.



De WHO wil nu eerst laten onderzoeken of het middel wel veilig is. Vorige week zei de Amerikaanse president Donald Trump nog dat hij het medicijn gebruikt als voorzorgsmiddel, al zou hij daar nu weer mee gestopt zijn.