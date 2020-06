Maatregelen markt Tienen worden bijgestuurd: "Extra stewards en eenrichtingsverkeer"

De heropstart van de markt in Tienen verliep vorige week zonder noemenswaardige problemen. Omdat er al veel bezoekers langskwamen, worden de maatregelen nu bijgestuurd zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V): "We hebben gezien dat het op bepaalde momenten heel druk werd, daarom hebben we besloten om éénrichtingsverkeer in te voeren. Dat wil zeggen dat we de bezoekers vragen het marktparcours via de wijzers te volgen."