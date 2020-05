Maleisisch gezin 'dobbert' vrijwel vlekkeloos op "Think about things"

Misschien had IJsland dit jaar het Eurovisie Songfestival, mocht het niet een jaartje uitgesteld zijn door het coronavirus, gewonnen met het stuntelig grappige "Think about things" van Daði og Gagnamagnið. In ieder geval houdt leadzanger Daði Freyr Pétursson er een Europese radiohit aan over en, misschien nog belangrijker, roem op sociale media. Daar is immers al een tijdje een "Think about things"-challenge bezig, waarbij deelnemers een zo goed mogelijk gecoördineerd dansje afleveren, te vergelijken met het 'dobberend' optreden van de IJslandse groep. Dankzij de uitdaging gaat momenteel een filmpje van een Maleisische familie viraal, dat intussen meer dan 9 miljoen keer op Twitter bekeken werd.