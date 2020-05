Mechelen heeft plan klaar voor als cafés en restaurants weer open mogen: “Pleinen inzetten om terrassen groter te maken”

Ook in Mechelen doen ze dat. “Het voelt alsof we op twee benen hinken”, zegt schepen Greet Geypen (Open VLD). “Langs de ene kant hebben we verschillende overlegmomenten vastgelegd met Horeca Mechelen en met de handelsorganisatie om een maximale ruimte voor terrassen te kunnen voorzien. Langs de andere kant moeten we ook afwachten tot er concrete richtlijnen komen, want zo hebben we bij het openen van de winkels en de markten gezien dat we onze plannen toch nog drastisch moesten bijsturen.”