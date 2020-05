Mensen hebben weldoende bacteriën met unieke aanpassingen voor het leven in onze neuzen

De onderzoekers zochten vervolgens naar een manier om hun resultaten uit het laboratorium te verifiëren 'in vivo', in levende wezens dus. "Eén beperking is evenwel dat er eigenlijk geen echt goede diermodellen of mechanistische modellen bestaan om de interactie tussen neusbacteriën en hun menselijke gastheren te bestuderen", zei Lebeer. "Het microbioom van de neuzen van muizen is zeker anders in vergelijking met dat van mensen. Muizen zijn daarnaast obligate neusademhalers [ze ademen zo goed als uitsluitend door hun neus] en krijgen geen chronische rhinosinusitis, ze hebben ook minder allergieën en ontstekingen."

Maar de resultaten uit het labo en de lange geschiedenis van veilig gebruik van lactobacillen lieten het team toe de bacteriën te bestuderen bij mensen in plaats van in diermodellen. Het team maakte voor 20 vrijwilligers een soort van 'probiotische neusspray' met een speciaal uitgekozen stam lactobacillen in een speciale formule.

Bacteriën in de neus inbrengen kan een hele uitdaging zijn, omdat de neus zo goed is in het wegfilteren van lichaamsvreemde bestanddelen: elke substantie die in de neus wordt ingebracht verdwijnt gewoonlijk binnen 15 minuten. Na de spray 2 maal per dag toegediend te hebben gedurende 14 dagen, bleven de bacteriën echter langer dan 15 minuten in de neus - ze koloniseerden de neus tot 2 weken lang zonder enige nadelige effecten.

De studie van de spray was niet opgezet om te kijken naar gunstige effecten, maar sommige deelnemers vermeldden op anekdotische wijze wel dat ze minder problemen met hun neus hadden en zeiden dat ze beter konden ademhalen.

De volgende stap voor de onderzoekers is na te gaan of de fimbriae en het vermogen om oxidatiestress te doorstaan de sleutel vormen tot de gunstige ontstekingsremmende eigenschappen van de bacteriestam, en ook te identificeren welke antimicrobiële moleculen de stam nog produceert naast melkzuur.

Uiteindelijk is het doel van het team therapeutische middelen gebaseerd op neusprobiotica te ontwikkelen om de symptomen van patiënten met sinusitis te verlichten.

"Sinusitis-patiënten hebben niet veel opties voor behandelingen", zei Lebeer, en bij de behandelingen die wel beschikbaar zijn, duiken er vaak problemen op als resistentie tegen antibiotica en neveneffecten. "We denken dat bepaalde patiënten baat zouden hebben bij een herschikking van hun microbioom en het introduceren van goede bacteriën in hun neus om een aantal symptomen te verlichten. Maar we hebben nog een lange weg af te leggen met klinische en verdere mechanistische studies."

De studie van Lebeer en het Procure-team, dat bestaat uit onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en ook onderzoekers van de Universiteit Gent en de Katholieke Universiteit Leuven, is gepubliceerd in Cell Reports. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Cell Press.