"Ik kan niet ademen": zwarte verdachte sterft onder wurggreep bij politiearrestatie in de VS 

George Floyd werd gisteravond opgepakt door de politie van de Amerikaanse stad Minneapolis, omdat hij voldeed aan de beschrijving van een verdachte in een vervalsingszaak. Volgens de politie verzette de man zich tijdens zijn arrestatie en leek hij onder invloed. Hij was evenwel ongewapend.

Op beelden is te zien hoe een agent de man minutenlang met de knie in een wurggreep houdt tegen de grond. George Floyd geeft verschillende keren aan dat hij niet meer kan ademen, maar de agent lost zijn greep niet. Omstaanders filmen het voorval en sporen de agenten aan om op te houden, maar ze krijgen geen gehoor. Na enige tijd wordt het stil bij de man. Hij wordt nog overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij overlijdt.

"Wat we gezien hebben, is afschuwelijk", reageert een emotionele burgemeester Jacob Frey van de stad Minneapolis. "Een zwarte huidskleur hebben zou in Amerika niet de doodstraf mogen betekenen." De zaak wordt nu onderzocht, onder meer door de FBI. De vier betrokken agenten zijn intussen wel ontslagen.

Het is niet de eerste keer dat een ongewapende zwarte verdachte het leven laat bij een politiearrestatie in de Verenigde Staten. Het leidde tot de beweging van "Black lives matter". Ook nu voeren zij protest. President Donald Trump heeft nog niet gereageerd.