Mutualiteit De Voorzorg ontruimd na vondst verdacht wit poeder: "99,9 procent zeker dat het om bakpoeder gaat"

Rond 9.30 uur werd mutualiteit De Voorzorg in de Désiré Boucherystraat in Mechelen ontruimd. In een plastic bak waarin post verdeeld wordt, werd een verdacht wit poeder aangetroffen.

"Uit voorzorg werd een 60-tal werknemers geëvacueerd en opgevangen in een zaal van het stadhuis", zegt Dirk Van de Sande van de politiezone Mechelen-Willebroek. "Je weet niet wat er door de airco en verluchting in circulatie is gekomen." De stad deelde aan iedereen een mondmasker en handgel uit.