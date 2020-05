Zwin Natuurpark in Knokke-Heist opnieuw open

Het Zwin Natuurpark is al gesloten sinds het begin van de coronacrisis. Na 10 weken gaat het park weer open. Directeur Ina De wash: "We hebben heel wat voorzorgsmaatregelen genomen zoals een circulatieplan waardoor de bezoekers elkaar nauwelijks kruisen. Je moet ook je ticket reserveren."

Er zijn ook gidsen in het park ingezet. Zij geven niet alleen uitleg over de fauna en flora, maar ze zullen ook letten op de veiligheid van de bezoekers. Er is ook op verschillende plaatsen ontsmettingsmiddel geplaatst. Voorlopig mogen er wel maar 420 bezoekers per dag binnen, dat is ongeveer één derde van het aantal bezoekers van voor de coronacrisis.

Het is het eerste provinciaal bezoekerscentrum in West-Vlaanderen dat opnieuw de deuren opent. De Palingbeek in Ieper en Duinpanne in De Panne zijn nog niet klaar om bezoekers te ontvangen.