Nieuw zwembad Aalst ten vroegste klaar tegen volgende zomer: "Bijna half jaar vertraging door corona én vervuilde bodem"

In Aalst is bij onderzoeken aan de zwembadsite bodemvervuiling ontdekt. Daardoor zullen de werken aan het nieuwe zwembad enkele maanden vertraging oplopen. "We vonden op de site onder meer asbest, plastic, tapijten en bouwafval", verklaart aannnemer Cordeel. Het afval moest weggehaald worden en tegelijkertijd brak ook de coronacrisis los. "We konden tijdelijk geen beton of isolatie krijgen. We zijn blijven doorwerken met de middelen en mensen die we hebben maar de kans bestaat dat de timing ook daardoor toch een beetje opschuift." En, alsof dat nog niet genoeg was, waren er ook problemen met het grondwater.