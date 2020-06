Twee stippen en een kruisje: nijntje is 65 maar gaat niet met pensioen

Al in 1971 had Dick Bruna het bedrijf Mercis opgericht om de zakelijke belangen van nijntje te behartigen. Op papier (boeken, kleurboeken, kaartjes, puzzels) of in de vorm van speelgoed, dekbekovertrekken of lampenkappen. Of in het theater en op televisie. Mercis bewaakt het auteursrecht en kijkt toe op de basiswaarden: de producten moeten tijdloos en van betrouwbare kwaliteit zijn en vooral ook nooit agressief of controversieel.