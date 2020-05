Op 1 januari 2020 waren we met 11.492.641 Belgen, een stijging van 61.235 in een jaar

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kwamen er vorig jaar 9.713 inwoners bij, tot 1.218.255. De aangroei is een stuk meer dan in de jaren 2016 en 2017, maar wel minder dan de toename in de jaren 2011-2015, toen de gemiddelde aangroei op 13.760 personen lag. Per saldo blijft het Brussels gewest wel inwoners verliezen aan de andere gewesten. Het saldo lag vorig jaar op -15.722.

In Wallonië groeide de bevolking met 11.448 (+0,3 pct), tot 3.645.243. Dat is volledig het gevolg van migratie - de natuurlijke loop is er licht negatief met 1.341 meer overlijdens dan geboortes.