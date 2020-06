Op één dag 100 kilogram zwerfvuil verzameld in Lommelse Sahara

Zwerfvuil dat rondslingert, het is een oud zeer. Maar de jongste maanden is het probleem erger geworden, zeker in de natuurgebieden. Gisteren ging de stadsdienst van Lommel op pad in de Sahara. Ze verzamelde er 100 kilogram afval. In een ander populair wandelgebied, de Velboputten, werd 50 kilogram afval opgeraapt.

Ook in het Nationaal Park Hoge Kempen ligt meer zwerfvuil. Lise Hendrick van Natuur en bos: "We merken meer bezoekers in onze natuurgebieden, en het is goed dat er meer mensen komen wandelen. Maar een nadelig effect is dat die bezoekers meer afval achterlaten." En dat is niet goed voor de natuur en het betekent extra werk voor de landschapsteams van Regionaal Landschap Kempen en Maasland.

Zowel de stad Lommel als Natuur en Bos roepen op om geen zwerfvuil achter te laten en vragen het afval mee naar huis te nemen.